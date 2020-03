28.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In den letzten Tagen konnten wir die ersten Anzeichen einer Normalisierung der Aktienmärkte beobachten. Der ATX gewann in den letzten fünf Handels- tagen mehr als 20% und lag mit dieser Performance vor den meisten be- deutenden internationalen Indizes. Die Erholung wurde vor allem von den Sektoren vorangetrieben, die in den vergangenen Wochen am meisten gelit- ten hatten nämlich Öl & Gas, Urlaub und Freizeit sowie Automobil. So ist es auch nicht ...

