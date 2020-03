DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mit der Corona-Epidemie ist für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Frage nach dem Parteivorsitz der CDU "erst mal völlig in den Hintergrund geraten". "Mich bewegt es derzeit auch nicht, es ist sehr weit weg, weil die Corona-Krise mich momentan rund um die Uhr beschäftigt, auch in Gedanken", sagte Laschet "Aachener Zeitung" und "Aachener Nachrichten (Samstag). Das zeige, wie schnell sich Prioritäten verschieben könnten. Er müsse jetzt machen, was richtig sei, "egal, ob mir das für die CDU-Kandidatur nutzt oder schadet." Die Frage nach der Nachfolge der Parteivorsitzenden stehe "irgendwann" an, "aber bei dem, was jetzt zu lösen ist, ist das nicht relevant."/sil/DP/men