von Felix Petruschke, Euro am SonntagIch bin verunsichert, was ich (Familienvater) rund um Corona beachten muss, wenn es um Jobaspekte geht: Darf ich zu Hause bleiben, wenn die Schule nicht mehr öffnet? Wird mein Gehalt weitergezahlt, wenn ich mich infiziere? Und was passiert, wenn ich in Quarantäne komme? €uro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...