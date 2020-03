Hedgefonds-Manager und Milliardär Leon Cooperman (Omega Advisors) ist optimistisch, dass die Börse ihren Boden gefunden hat. Der Markt sei mittlerweile fair bewertet, so der 76-Jährige im Interview mit CNBC. Allerdings sollten Anleger angesichts der Ausbreitung von Corona nicht euphorisch werden für Aktien."Bis wir das Virus nicht besser in den Griff bekommen, sollte man meiner Meinung nach sehr defensiv sein", so Cooperman. Kaufchancen gebe es aber. Er selbst habe bei Alphabet aufgestockt. "Wir ...

