Es sind extrem ungewöhnliche Zeiten, die wir aktuell an der Börse erleben. US-Aktien erreichten Mitte Februar ein Allzeithoch und verloren dann im zweitkürzesten Zeitraum der letzten 50 Jahre 30 %. Nur der schwarze Montag im Jahr 1987, als der S&P 500 an einem Tag um 20 % nach unten krachte, verursachte einen schnelleren Übergang in einen Bärenmarkt. Doch obwohl die letzten Wochen bei der Geschwindigkeit der Kursverluste nur an zweiter Stelle stehen, waren sie mit Abstand die volatilsten im letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...