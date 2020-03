FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Pflegebedürftigen:



"Viele Heime und Pflegedienste rufen dieser Tage laut um Hilfe, weil ihnen bald die Atemschutzmasken und das Desinfektionsmittel ausgehen. Das hat nicht nur zur Folge, dass Pfleger selbst ihre Gesundheit riskieren müss(t)en, um noch ihren Job machen zu können. Es setzt auch die Pflegebedürftigen dem Risiko einer Infektion aus - die möglichen Folgen sind bekannt. In diesem Engpass spiegelt sich die gegenwärtig wohl größte Dramatik der an dramatischen Episoden nicht armen Corona-Krise. Umso mehr kommt es jetzt darauf an, das Problem zu entschärfen. So kann es Leben retten, wenn Angehörige vorübergehend auf Besuche verzichten; wenn jüngere und gesunde Leute, die mehr Atemschutzmasken haben, als sie brauchen, ein paar von denen zur Verfügung stellen."/al/DP/he