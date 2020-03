BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Corona



Die Pandemie durch das neue Coronavirus wird mit ihren Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens auch ein Belastungstest für die Moral der Gesellschaft. In der Pandemie stellt sich sicher jeder die Frage der eigenen wirtschaftlichen Existenz. Während andere noch nachdenken, hat Adidas Fakten geschaffen. Die Mietzahlungen für die meisten Shops in Deutschland werden eingestellt - obwohl die Geschäfte erst seit wenigen Tagen geschlossen sind. Während Zehntausende kleine Kioskbetreiber, Gastronomen und Gewerbetreibende erst mal brav weiterzahlen, macht es sich der Dax-Konzern einfach. Dass ausgerechnet Adidas in den Wettlauf um Mietkürzungen schneller startet als Usain Bolt zum 100-Meter-Lauf, ist eine Schande. Diesem unsportlichen Vorbild werden jetzt viele folgen - mit noch unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft./al/DP/zb