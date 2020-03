STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Exit-Strategien



Noch sind wir vor dem Höhepunkt der Infektionswelle. Im Moment müssen sich alle Kräfte darauf konzentrieren, weitere Infektionen zu unterbinden und das Gesundheitssystem so gut vorzubereiten wie irgend möglich. Parallel dazu muss eine Nothilfe organisiert werden für alle, die unter dem wirtschaftlichen Absturz besonders leiden. Dann wird die Phase kommen, in der es vor allem um das Retten von Menschenleben geht. Noch ist zu hoffen, dass unser Gesundheitssystem der riesigen Aufgabe gewachsen ist. Sicher ist das nicht. Erst wenn die Zahl der neu hinzukommenden schwer Erkrankten annähernd so groß ist wie die Zahl der nicht mehr Behandlungsbedürftigen in den Krankenhäusern, wird man sinnvoll darüber reden können, wie der Weg zurück in die Normalität aussehen soll./al/DP/zb