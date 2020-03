Herr Schwarz, was waren Ihre ersten Eindrücke in Ihrer neuen Position bei W. Müller? Schwarz: Von Beginn an hat mich die familiäre Atmosphäre hier im Unternehmen begeistert. Während ich mich dann technisch und organisatorisch mit meinem neuen Umfeld vertraut gemacht habe, wurde mir immer klarer, dass unsere Produkte keinen Vergleich am Markt scheuen müssen und in vielen Fällen sogar ohne echte Alternative ...

