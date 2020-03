Wer durch die aktuelle Börsenphase in DAX und Co. gebeutelt wurde, für den sind eventuell sogenannte Low Beta-Aktien die richtige Wahl: "Spannende" Aktien wie Siltronic, Volkswagen oder Nordex weisen eben allgemein einen hohen Zusammenhang zum Gesamtmarkt auf. Das bedeutet, dass sie typischerweise in der Krise besonders stark an Wert verlieren. Die langfristigen Renditen von HighBeta und Low Beta-Aktien unterscheiden sich zudem. Wer aktuell allerdings einen scharfen Rebound der Märkte nach oben ...

