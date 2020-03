The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA8911454A94 TORONTO-DOM. BK 2020 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000NLB2HM3 NORDLB 8 PH.BD.07/15 BD00 BON EUR N

CA AXIA XFRA FR0012830685 ATOS 15-20 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC8888LBB56 TORONTO-DOM. BK15/20 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USG84228CE61 STAND.C. 15/UND. FLR REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LFA1610 LFA F.B.BAYERN IS.R1161 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3Y21 HCOB FZ2020 12/20 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1403494534 LIBERTY MUT.GRP 2026 144A BD03 BON EUR N