FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6DX XFRA JP3548770001 DEXERIALS CORP. 0.142 EURF5M XFRA JP3809200003 FUJI CORP. 0.250 EUR2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EURUM3 XFRA JP3944330004 UMC ELECTRONICS CO. LTD 0.125 EUR0YX XFRA JP3351100007 SYSMEX CORP. 0.301 EURXFRA XS1134780557 ARYZTA EUR.FIN.14/UND.FLR 0.000 %DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.432 EUR5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.373 EUR61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.029 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.016 EURIHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EURJVC XFRA JP3386410009 JVCKENWOOD CORP. 0.050 EURHIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.409 EUR1D6 XFRA US69121K1043 OWL ROCK CAP.CORP. DL-,01 0.354 EURKRH XFRA JP3247010006 KYUSHU RAILWAY COMPANY 0.388 EURHW4 XFRA JP3777800008 HANWA CO. LTD 0.209 EURMXN XFRA JP3882750007 MIXI INC. 0.459 EURFJH XFRA JP3862960006 MACNICA FUJI ELECTR.HLDGS 0.209 EUR1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.136 EURE2H XFRA US26884U1097 EPR PROPERTIES DL -,01 0.347 EURNG0 XFRA JP3695600001 NIPPON GAS CO. LTD 0.292 EUR13K XFRA US4893981070 KENNEDY-WILSON DL-,0001 0.200 EUR6PM XFRA US69924R1086 PARAMOUNT GROUP DL -,01 0.091 EUR8A9 XFRA JP3120090000 AZUMA HOUSE CO. LTD. 0.668 EUROM4 XFRA CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT. 0.032 EUR0SV XFRA CA86212H1055 STORAGEVAULT CANADA INC. 0.002 EUR31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.045 EUR41I XFRA US04013V1089 ARES COMM.REAL EST.DL-,01 0.300 EUR42I XFRA US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS 0.045 EURDK8 XFRA JP3481300006 DAIKYONISHIKAWA CORP. 0.125 EUR11T XFRA JP3634200004 TOYODA GOSEI CO.LTD 0.250 EUR11W XFRA JP3993400005 WACOM CO.LTD 0.054 EURTRS XFRA CA87807B1076 TC ENERGY CORP. 0.523 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR