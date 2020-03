Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dem DAX gelang in der vergangenen Woche ein Anstieg um knapp acht Prozent. Zwischenzeitlich überwand er sogar wieder die 10.000 Punkte-Marke. Am Freitag verzeichnete er jedoch wieder Verluste und ging 3,7 Prozent schwächer aus dem Handel. Marktidee: Nasdaq 100. Der Nasdaq hatte noch am 19. Februar ein Rekordhoch bei 9.737 Punkten markiert. Danach kam es im Zuge der Corona-Krise zu einem massiven Abverkauf. Der Index rutschte bis zum 23. März um rund 30 Prozent ab. Danach setzte eine technische Gegenbewegung ein. Die könnte jetzt aber schon wieder zu Ende sein. Am Freitag formte der Kurs eine bearishe Umkehrkerze.