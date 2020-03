Die Kurzarbeit in der deutschen Industrie wird einer Prognose des Ifo-Instituts zufolge wegen der Corona-Krise bald kräftig steigen. 25,6 Prozent aller Firmen erwarten in den kommenden drei Monaten Kurzarbeit, wie die Münchner Forscher am Montag zu ihrer Unternehmensumfrage mitteilt. Das ist der höchste Stand seit 2010.

