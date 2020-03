Die Aktienindizes in der asiatisch-pazifischen Region hatten einen schlechten Start in die neue Handelswoche. Die Anleger befürchten, dass die weltweite Stilllegung durch das Coronavirus monatelang anhalten könnte. US-Präsident Donald Trump verlängerte am Sonntag die Richtlinien für soziale Einschränkungen bis zum 30. April, nachdem die Zahl der Todesopfer in den USA auf über 2.000 gestiegen war. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, befürchtet Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...