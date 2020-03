BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) verschiebt wegen der Corona-Pandemie die Hauptversammlung. Diese war ursprünglich für den 19. Mai vorgesehen und soll nun später im Jahr stattfinden, wie der Dax -Konzern am Montag in Bad Homburg mitteilte. Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns und die Auszahlung der Dividende werde sich dadurch ebenfalls verschieben. Sobald die Voraussetzungen für eine verlässliche Planung wieder gegeben sind, will Fresenius Medical Care einen neuen Termin bekanntgeben./men/jha/

