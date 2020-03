Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will unverändert eine Dividende von 0,73 US-Dollar (ca. 0,66 Euro) an die Aktionäre ausbezahlen. Die Generalversammlung findet am 29. April 2020 statt. Aufgrund des Coronavirus und den behördlich verordneten Maßnahmen ist keine physische Teilnahme an der Generalversammlung möglich. Die Generalversammlung wird online live auf Deutsch und Englisch im Internet übertragen. Auf Basis ...

