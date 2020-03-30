DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA04L/17 DE000HLB4EP7 31.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04G/19 DE000HLB30F1 31.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10J/16 DE000HLB3QT5 31.03.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA04L/17 DE000HLB4EP7 31.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04G/19 DE000HLB30F1 31.03.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10J/16 DE000HLB3QT5 31.03.2020 HZE/EOT