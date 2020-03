BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung macht die Dauer des Kontaktverbots von der Aufnahmefähigkeit der Intensivmedizin abhängig. "Der essentiellste Maßstab ist, dass jeder, der ernst krank ist und eine stationäre Versorgung braucht, die auch gut bekommt", sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Sonntag im ZDF. An diesem Mittwoch werde sich die Bundesregierung nochmals mit den Ministerpräsidenten austauschen.

Wichtig sei es, die Zahlen der Neuerkrankungen zu reduzieren und die Infektionsketten zu durchbrechen. Eine Woche nach Einführung der Ausgangsbeschränkungen ändere sich "nur ganz langsam" etwas, sagte Braun. "Deswegen müssen wir die Leute darauf einstellen, dass sie noch etwas Geduld brauchen." Braun könne daher "noch nicht sagen", ob die Maßnahmen auch über den 20. April hinaus Bestand haben oder dann aufgehoben werden.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, "in zwei bis drei Wochen" zu bewerten, ob die sozialen Kontaktunterbrechungen wirken. "Wenn wir die Ausweitung des Virus in den Griff bekommen, werden die Maßnahmen gelockert - aber auch nur dann", sagte Heil dem Handelsblatt.

Vergangene Woche hätten sich Politiker noch überboten mit Vorschlägen, was zur Corona-Eindämmung nötig sei - bis hin zu Ausgangssperren, sagte der SPD-Vize. Und nach wenigen Tagen erlebe er zum Teil die gleichen Politiker, die sagten, jetzt müsse es mal wieder vorbei sein. Wer so rede, konterkariere die Appelle von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Eigenverantwortung und den Gemeinsinn der Bürger, betonte Heil. "Leben und Gesundheit müssen Vorrang haben, im Zweifelsfall auch vor nachvollziehbaren wirtschaftlichen Interessen."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2020 03:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.