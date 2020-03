Berlin (ots) - In der aktuellen Situation ist es wichtig wie nie, dass es endlich mal wieder etwas zum Lachen gibt - oder auch zum Lernen. Der Sonderband "Asterix - Tempus Fugit - Wahre Mythen und falsche Fakten" ist ab dem 2. April im Handel erhältlich und bietet jede Menge Lesestoff, der sich auch als unterhaltsamer Geschichtsunterricht für Zuhause eignet.Hier kann mit Asterix und Obelix den Hintergründen der Römerzeit auf den Grund gegangen werden. Wie viel Wahrheit steckt eigentlich in den Asterix-Abenteuern? Gab es wirklich unbeugsame Gallierstämme, die sich gegen die Besatzer auflehnten? Boomte die Hinkelsteinindustrie und waren Schnurrbärte und Flügelhelme der letzte modische Schrei? Die Macher von "Asterix Unbeugsame Lateinzitate" prüfen über 70 "Fakten" aus den Comics auf ihre historische Authentizität und fördern dabei allerhand Verblüffendes zutage. Keine trockene Geschichtsstunde, sondern lustig erzählte, reich bebilderte Lektüre. Jedes Asterix-Abenteuer schlägt eine Seite im Geschichtsbuch auf. Manches davon ist zutreffend, anderes plausibel, vieles frei erfunden, aber urkomisch ist es alles."Asterix - Tempus Fugit - Wahre Mythen und falsche Fakten"(ISBN: 978-3-7704-4096-2, Euro 15,00) erscheint ab dem 2. April im Handel und im Online Shop: www.egmont-shop.de (http://www.egmont-shop.de)Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich gern an den unten stehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Anja Adam Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4559421