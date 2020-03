Die Privatanleger können sich mit 250 bis 25.000 Euro beteiligen. Die Bafin genehmigte die Vermögensanlage. Die Mittel will das Start-up nutzen, um die Produktion seiner Elektrolyseure in Mikrowellen-Format zu skalieren.Enapter hat ein Crowdinvesting für Privatanleger gestartet. Sie können sich mit einem Betrag zwischen 250 bis 25.000 Euro in Form eines Nachrangdarlehens an dem Start-up beteiligen, wie das Unternehmen am Montag veröffentlichte. Neben einer Kapitalerhöhung sollen die Einnahmen aus dem Crowdinvesting genutzt werden, um den Aufbau der industriellen Massenfertigung für den sogenannten ...

