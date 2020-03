PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Notenbank greift der Wirtschaft des Landes im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise mit niedrigeren kurzfristigen Zinsen unter die Arme. Der Zinssatz für Notenbankgeld, das den Geschäftsbanken des Landes im Rahmen von Repo-Geschäften für einen Zeitraum von sieben Tagen zur Verfügung gestellt wird, werde von 2,4 auf 2,2 Prozent gesenkt, teilte Chinas Zentralbank am Montag in Peking mit. Zugleich stellte sie den Banken über ein Kreditgeschäft 50 Milliarden Yuan (etwa 6,4 Milliarden Euro) zur Verfügung. Experten rechnen mit weiteren Maßnahmen der Zentralbank zur Stützung der Wirtschaft.



Mit der aktuellen Zinssenkung für kurzfristiges Zentralbankgeld für die Geschäftsbanken wollen die Notenbanker für ausreichend Liquidität im Finanzsystem sorgen und damit der angeschlagenen Wirtschaft des Landes unter die Arme greifen. Nach Einschätzung des Analysten Hao Zhou von der Commerzbank hat nun auch Chinas Zentralbank "in einen aggressiveren Politikmodus" geschaltet.



Die Zinssenkung sei die stärkste seit 2015 gewesen, sagte der Commerzbank-Experte. Die Maßnahme zeige, "dass die chinesische Geldpolitik einen Gang höher geschaltet hat und nunmehr auf der globalen Lockerungswelle mitreitet". Analyst Hao rechnet damit, dass Chinas Notenbanker auch den Leitzins für mittelfristige Kredite sowie den Zinssatz für Einlagen bei den Geschäftsbanken bald senken dürfte. Eine Senkung des Leitzinses würde die Kreditbedingungen für die Wirtschaft weiter lockern, eine Reduzierung des Einlagensatzes würde die Banken entlasten.



Nach Einschätzung von Freya Beamish, Chefvolkswirtin für Asien des britischen Analysehauses Pantheon, verpasste die Notenbank der chinesischen Wirtschaft nur "eine kleine Geldspritze". Sie rechnet ebenfalls mit weiteren Maßnahmen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt müsse sich wegen der Corona-Krise auf einen starken Rückgang der Nachfrage aus dem Ausland einstellen. Zwar sei mit einer Erholung der Binnenwirtschaft zu rechnen, sagte Beamish. Dennoch dürfte Chinas Wirtschaftsleistung leiden, wenn die Notenbank nicht genügend Liquidität bereitstelle.



Zuvor hatten führende Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die britische Notenbank mit umfangreichen Notmaßnahmen auf die Corona-Krise reagiert.