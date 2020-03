Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Mindestrestlaufzeit von Anleihen, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des neuen PEPP-Kaufprogramms erwerben dürfen, von einem Jahr auf 70 Tage gesenkt. Das hat das Universum ankaufbarer deutscher Staatspapiere gegenüber den Regeln des APP-Programms nach Berechnungen der Rabobank um über 10 Prozent bzw. 118 Milliarden Euro erweitert.

Die Bank nimmt an, dass die Bundesbank ihre PEPP-Käufe in jenem Bereich konzentrieren wird, in dem das Finanzministerium im übrigen auch den größten Teil der zusätzlichen Schulden zur Bekämpfung der Corona-Krise aufnehmen will. Das Bestreben der Zentralbanker, Papiere mit negativer Rendite nur anzukaufen wenn es nicht anders geht, spielt nach Einschätzung der Rabobank keine so große Rolle mehr, seit die Zentralbanken den Banken Liquidität zu einem Zins unterhalb des Einlagenzinses zur Verfügung stellen.

Unklar ist allerdings noch, wie genau die EZB die Öffentlichkeit über die Ankäufe im Rahmen des neuen Programms informieren wird.

