FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 530 (540) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 155 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 130 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 350 (650) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS ASHTEAD GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1250 (2250) PENCE - BERENBERG CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 625 (730) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 850 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4000 (5200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4350 (5300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 170 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3000 (4800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 130 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BUNZL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1550 (1700) PENCE - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1180 (3200) PENCE - BERNSTEIN CUTS CRODA INT. TARGET TO 3900 (4100) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3500 (4100) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS SMITH & NEPHEW TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - TARGET 1530 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 285 (280) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 248 (216) P - CS RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 231 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 550 (630) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS HAMMERSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 180 (200) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 910 (1020) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 940 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1776 (2088) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3150 (3250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1210 (1250) PENCE - 'SELL' - HSBC RESUMES SSP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 430 PENCE - JEFFERIES CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 355 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 800 (1150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1200 (1500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS CINEWORLD TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 90 (300) PENCE - JPMORGAN CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 770 (1450) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BODYCOTE PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 760 (700) PENCE - LIBERUM RAISES IMI PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 850 PENCE - RBC CUTS AB FOODS TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1800 (2000) P - RBC CUTS DIXONS CARPHONE TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 75 (90)P - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 600 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS RPS GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 45 (180) PENCE - RBC RAISES DUNELM GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 900 (1250)P - RBC RAISES IWG TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 275 (450) PENCE - RBC RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 420(450)P - UBS RAISES BT GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 120 (140) PENCE - UBS RAISES BT GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 120 (140) PENCE - UBS RAISES TALK TALK TELECOM TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 87 (101) PENCE



