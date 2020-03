Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 31. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerIm asiatischen Raum sind Mund- oder Atemschutzmasken derzeit nicht mehr wegzudenken. In Deutschland tragen sie trotz der Corona-Krise nur wenige Menschen, da sie kaum mehr verfügbar sind. Manche halten das Tragen solcher Masken auch nicht für notwendig. "Marktcheck" fragt Virologen, ob Mund- oder Atemschutzmasken die Ausbreitung des Corona-Virus verringern können und zeigt, wie Unternehmen und Privatpersonen Schutzmasken herstellen. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 31. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere geplante Themen:Kurzarbeit, Umzug und Co. - was ist während der Corona-Krise zu beachten?Die Auswirkungen der Corona-Krise sind täglich spürbar und werfen viele Fragen auf. Sind Umzüge bei einer Ausgangssperre erlaubt? Können Umzugsunternehmen den Service verweigern? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die Fragen und klärt darüber auf, welche Rechte und Pflichten beim Thema Kurzarbeit zu beachten sind.Optiker-Ketten im Test - wer hat den Durchblick?Mehr als jeder zweite Deutsche trägt eine Brille oder Kontaktlinsen. Optiker*innen stellen die Sehschwäche fest. Doch wie gut und exakt verlaufen solche Sehtests? "Marktcheck" hat mit zwei Experten die Beratung und Sehmessung verschiedener Optiker-Ketten in Mannheim und Umgebung getestet. Die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus. Wie reagieren die Optiker-Ketten? "Marktcheck" macht den Test.Oregano - wie gesund ist das Trockengewürz?Er verfeinert Pizza, Pasta und Co. - Oregano ist aus deutschen Küchen kaum mehr wegzudenken. Doch Lebensmittel-Untersuchungen zeigen, dass gerade getrockneter Oregano mit Schadstoffen belastet sein kann. "Marktcheck" testet vier zufällig ausgewählte Produkte in einem Labor. Was findet sich in den Trockengewürzen?Autofelgen - welche Reinigungs-Tipps hat das Internet?Es ist Zeit von Winter- auf Sommerreifen zu wechseln. Wer seine dreckigen Felgen selbst sauber macht, sucht oft nach alternativen Reinigungsmöglichkeiten. Im Internet gibt es einige Tipps, wie Autofelgen auch mit Haushaltsmitteln sauber werden - beispielsweise mit Cola. Ein Karlsruher Automobilclub hat für "Marktcheck" verschiedene Tricks ausprobiert."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Sendung nach Ausstrahlung vom 31.3.2020 bis 31.3.2021 verfügbar unter www.ARDmediathek.de (http://www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck. (http://www.SWR.de/marktcheck.) Außerdem auf YouTube (www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck)). Fotos bei ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-mundschutzmasken (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fswr.li%2Fmarktcheck-mundschutzmasken&data=02%7C01%7Cmaren.straub%40swr.de%7Cd7b3f51c9725484036d208d7d247028c%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637209074729474533&sdata=5hD2Gtfr8E1qAYgsZih9s6gtlNeQBSaME4nDaqcf5aw%3D&reserved=0).Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4559655