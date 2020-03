Fünf Jahre nach der Ankündigung dieses Ziels ist es geschafft. Ursprünglich wollte der Softwareriese dieses Ziel sogar schon 2018 erreichen, was aber nicht klappte. Mittlerweile nutzen 100 Prozent der Fortune-500-Unternehmen Windows 10. Dies verdeutlicht die unantastbare Marktposition von Microsoft. In Kürze wird eine neue Update- Version von Windows 10 erwartet. Microsoft ist eine Position in unserem Langfristdepot.