In Spanien ist Lidl Pay schon seit dem letzten Sommer erfolgreich, jetzt will der Discounter den Dienst auch bei uns ausrollen. Die Kombination mit Lidl Plus bringt wertvolle Einblicke. Der Lebensmitteldiscounter arbeitet seit vergangenem Jahr an einem eigenen Payment-Service. Bisher hat man diesen im weniger umkämpften spanischen Markt erprobt. Offenbar erfolgreich - denn wie die Lebensmittelzeitung (Paywall) zunächst exklusiv berichtet, plant das Unternehmen nun auch den Start für den deutschen Markt. Man wolle den Dienst "perspektivisch in den Filialen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...