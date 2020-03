Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die aktuelle COVID-19-Krise verdeutlicht, dass ESG-Kriterien hilfreiche Risikoindikatoren sein können, so Dr. Roland Rott, CFA, Head of ESG bei La Française Asset Management.Bei den Kategorien Social und Governance zeigt sich, wie robust ein Unternehmen gegenüber externen Krisensituationen wie einer Pandemie ist. ESG-Kriterien sind daher eine wichtige Dimension im Investmentmanagement. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...