Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Hanau/Offenbach (pts020/30.03.2020/11:55) - Aufgrund des zurzeit grassierenden Coronavirus kommt das öffentliche Leben in Deutschland mehr und mehr zum Stillstand. Um die Bevölkerung zu schützen, haben inzwischen die meisten öffentlichen Einrichtungen geschlossen - dazu gehören auch unsere Schulen und Bildungseinrichtungen. Was die meisten Schüler erfreut, ist für viele Lehrer ein Graus - schließlich müssen die Lehrpläne trotz der Krise erfüllt werden. Hier möchte das Webhosting Unternehmen DM Solutions ( https://www.dmsolutions.de/ ) Abhilfe schaffen und ermöglicht deshalb kostenfreies Lernsoftware-Hosting für Schulen in den Landkreisen Offenbach und Hanau.



Im Zuge der Aktion "DM Solutions hilft" bietet der Webhoster dazu einen speziellen Webhosting Tarif an, der es den betroffenen Bildungseinrichtungen und Lehrern ermöglicht, die Lernsoftware ohne Einschränkungen und inklusive Support bis zum 30.6.2020 komplett kostenlos zu nutzen. Das Paket beinhaltet wahlweise das Lernmanagementsystem Moodle oder Ilias, den dafür benötigten Speicherplatz und eine .de-Wunschdomain. Interessierte Schulen oder Lehrer erhalten weitere Informationen unter: https://www.dmsolutions.de/corona-bildung.html



"Für Schulen, die dieses Angebot nutzen wollen, entfallen selbstverständlich sämtliche Einrichtungsgebühren. Besteht nach dem 30.6. kein Bedarf mehr für Lernsoftware-Hosting, so läuft der Vertrag einfach aus. Eine automatische Überführung in einen kostenpflichtigen Tarif findet nicht statt. Vor versteckten Kosten muss also niemand Angst haben", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer des Webhosting-Anbieters DM Solutions e.K.



Learning Management Software wie Moodle und Ilias ermöglicht es Lehrern und Schülern, den Unterricht im eigenen Heim abzuhalten. Videokonferenzen oder Gruppenchats lassen sich dabei ebenso über diese virtuellen Klassenzimmer realisieren, wie Hausaufgaben oder sogar Klassenarbeiten. Das ist eine enorme Erleichterung für die Lehrer, schließlich kann der Unterricht so fast wie gewohnt stattfinden.



Wie bei allen anderen Leistungen des Webhosting-Unternehmens auch, befinden sich die Server für das Lernsoftware-Hosting ebenfalls ausschließlich in Deutschland. Dadurch ist die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben garantiert.



Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de



