München (ots) - "Das Zuhause-Quiz mit Jörg Pilawa" ist eine interaktive Streaming-Show exklusiv in der ARD Quiz App, die ab 30. März 2020, montags bis donnerstags um 18:50 Uhr und freitags um 19:50 Uhr von Jörg Pilawa moderiert wird. In der ca. 15-minütigen Show werden den App-Mitspielern neun Fragen gestellt. Unter den Spielern, die alle Fragen richtig beantwortet haben, werden als Gewinn 10 x 50 Euro ausgelost. Aber auch die Teilnehmer, die eine falsche Antwort gegeben haben, können gewinnen: Am Ende jeder Woche wird die/der Erstplatzierte im Ranking mit 100 Euro belohnt. Die Mitspieler können über eine Kommentarfunktion Nachrichten direkt in die Show einfließen lassen. "Das Zuhause-Quiz mit Jörg Pilawa" ist zunächst für zwei Wochen geplant.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



