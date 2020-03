Zürich (www.anleihencheck.de) - Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich, gibt eine aktuelle Markteinschätzung ab.Das Coronavirus bestimme unverändert die Finanzmärkte entscheidend. Daher sei ein Blick auf die Entwicklungen wichtig. Die Ausbreitungsdynamik von Covid-19 beginne sich nach China und Südkorea jetzt auch im bisher am stärksten betroffenen Italien leicht abzuschwächen. Die Geschwindigkeit von Neuinfektionen nehme ab und Italiens Kurve nähere sich der Kurve von China an. Die USA würden aber vorerst noch eine Black Box bleiben. Hier seien die gemeldeten Zahlen vorerst noch nicht aussagekräftig, da umfangreiche Tests erst jetzt massiv anlaufen würden. Die kommenden Tage würden dann ein realistischeres Bild der Situation in den USA zeigen und die Finanzmärkte entsprechend beeinflussen. ...

