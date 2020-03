Wien (www.anleihencheck.de) - Der im Zuge der Corona-Pandemie historisch einzigartige Stillstand weiter Teile der Wirtschaft in der Eurozone führt - wie allgemein befürchtet - zu noch nie gesehenen Ausschlägen bei Wirtschaftsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den vergangenen Tagen hätten viele Stimmungsindikatoren ihren stärksten Rückfall seit Datenerfassung verbucht. Darunter würden die Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices (PMI) hervorstechen. Vor allem der Dienstleistungsbereich habe Federn lassen müssen und liege nun in der Eurozone sechs Standardabweichungen (!) unter seinem langjährigen Durchschnitt. In den kommenden Tagen werde der Reigen an Hiobsbotschaften wohl einen vorläufigen Höhepunkt erreichen. Immerhin stünden mit den PMI für diverse Länder und den EU Sentiment-Umfragen viel beachtete Konjunkturfrühindikatoren an. Es sei mit einem heftigen Einbruch zu rechnen, wobei auch dieses Mal die Erhebungen für den Dienstleistungsbereich das Schlusslicht darstellen dürften. Der Absturz bei realwirtschaftlichen Messgrößen werde in den Monaten März/April wohl ebenso historisch ausfallen. Allerdings stünden diese Daten nicht zeitnah zur Verfügung, sondern würden großteils erst in den kommenden Monaten veröffentlicht. ...

