Baierbrunn (ots) - Ostern steht vor der Tür, und leider wird es dieses Jahr wohl nichts mit dem Besuch bei Oma und Opa. Was tun? Das Elternmagazin Baby und Familie und das Kinderposter-Magazin medizini haben sich eine besondere Aktion für die kleinen Enkel ausgedacht: Dieses Jahr gibt es zu Ostern Post für Oma und Opa! Auf www.babyundfamilie.de (http://www.babyundfamilie.de/)finden sie sechs entzückende Postkartenvorlagen mit österlichen Motiven zum Selberbasteln, Bemalen und Beschreiben mit einem lieben Gruß an Oma und Opa.Stefanie Becker, Chefredakteurin von Baby und Familie: "Post für Oma & Opa: Die kleinen Künstler werden Spaß haben und mächtig stolz sein auf ihre selbst gemachten Osterkarten, und Oma und Opa wird bestimmt das Herz aufgehen, wenn sie in dieser leider so besuchsarmen Zeit einen liebevollen Gruß von ihren Enkeln erhalten."Begleitet wird diese Osterkarten-Aktion auch auf den Social-Media-Kanälen von Baby und Familie auf Facebook und Instagram unter den Hashtags liebeoma und lieberopa. Zum kostenfreien Download stehen die Kartenvorlagen zur Verfügung unter www.baby-und-familie.de/postkarten (http://www.baby-und-familie.de/postkarten)Und so einfach geht's:- Eines der sechs hübschen Motive mit Häschen, Schmetterlingen oder Ritterndownloaden und ausdrucken.- Ausschneiden und rückseitig zusammenkleben.- Dann können die Kleinen sie nach Herzenslust ausmalen, bunt bekleben sowieverzieren und sich einen Gruß an Oma und Opa ausdenken.- Die kleinen Kunstwerke können noch rechtzeitig vor Ostern entweder alsPostkarte oder im Kuvert per Post an die Großeltern geschickt werden. Über Baby und Familie und medizini:Baby und Familie ist das reichweiten- und auflagenstärkste Gesundheitsmagazin für die junge Familie in Deutschland. Mit monatlich 642.567 verkauften Exemplaren (IVW 4/2019) und 1,76 Millionen Leserinnen und Lesern (AWA 2019) informiert das Magazin über genau die Themen, die Eltern bewegen. Digitale Angebote des Magazins findet man unter www.babyundfamilie.de (http://www.babyundfamilie.de), facebook.com/babyundfamilie.de, instagram.com/babyundfamilie und auf Youtube.medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Die monatlich verkaufte Auflage liegt bei 1.355.575 Exemplaren (IVW IV/2019). Beide Magazine erscheinen im Wort & Bild Verlag.