Der EUR/JPY geriet am Montag erneut unter Verkaufsdruck - Das nächste Ziel der Abwärtsbewegung ist das Februar Tief bei 108,50 - Nach dem das Mehrwochenhoch am vergangenen Mittwoch über 121,00 gebildet wurde, nahm der Verkaufsdruck im EUR/JPY zu und so findet der Handel nun unter 120,00 statt. Das Paar hat kürzlich den wichtigen 200-Tage-SMA von ...

