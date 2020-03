New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) und iHeartMedia (Nasdaq: IHRT) geben heute bekannt, dass sie alle, die aufgrund der Pandemie zuhause bleiben müssen, mit dem New Yorker Radiosender Z100 und der Turmbeleuchtung des Empire State Building erfreuen möchten. Am Freitag, dem 27. März wird der Turm des Empire State Building um 21.00 Uhr die Skyline der Stadt New York illuminieren. Gleichzeitig wird die Lichtshow von Z100 von iHeart Media mit der zeitgenössischen Hymne der Stadt New York Empire State of Mind von Alicia Key unterlegt. Das Lied kann auch auf der iHeartRadio-App gestreamt werden.Damit die Stadt New York ihr Strahlen nicht verliert, wird die Lichtshow am Samstag, dem 28. März und erneut von Montag, 30. März bis Donnerstag, 2. April wiederholt. Am Sonntag, dem 29. März wird das Empire State Building von 21.00 bis 22.00 Uhr im dynamischen Herzschlag von "FOX PRESENTS THE IHEART LIVING ROOM CONCERT FOR AMERICA" erstrahlen.Zu Ehren derjenigen, die in dieser Gesundheitskrise jeden Tag in vorderster Reihe stehen, wird Elvis Duran von Z100 jede Lichtshow um 20.55 Uhr mit einem Kurzinterview starten, in dem heldenhafte Menschen vorgestellt werden, die den Kampf gegen COVID-19 an der Frontlinie führen.Während ihres gemeinsamen Einsatzes gegen COVID-19 werden das Empire State Building (ESRT) und Z100 (IHRT) jeden Freitagabend eine neue Premierenshow präsentieren. Achten Sie auf die Ankündigung der neuen Musik-Lichtshow, die am Freitag, dem 3. April ihre Premiere haben und danach eine Woche lange jeden Abend präsentiert werden wird.Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Behörden und halten Sie Distanz zu anderen Menschen, während Sie die Show aus einem Fenster, von einem Dach oder vom Bürgersteig aus verfolgen. Mit der Kraft von Z100 von iHeart Media und dem Empire State Building als dem Symbol der Stadt New York werden wir unsere Stadt, unser Land und unsere Welt unterstützen und uns allen die Zuversicht bewahren. Darüber hinaus wird die vom weltberühmten Lichtkünstler Marc Brickman gestaltete Show auf der Facebook-Seite des Empire State Building gestreamt."Das Empire State Building war schon immer ein internationales Symbol für Hoffnung, für gemeisterte Herausforderungen und für die Stadt New York selbst", erklärt Anthony E. Malkin, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von ESRT. "Zusammen mit iHeartRadio, dem Radiosender in Amerika, wird das Gebäude den New Yorkern, den Amerikanern und der ganzen Welt ein Gefühl des Wohlbefindens und der Inspiration vermitteln."Die Zuschauer werden gebeten, das Gespräch zu unterstützen, indem sie ein Video von sich selbst auf ihren Seiten in den sozialen Medien posten und mit den Hashtags EmpireStateBuilding und iHeartNewYork für das Empire State Building bzw. iHeartRadio versehen. So können alle zeigen, dass sie weiterhin miteinander verbunden sind."Die New Yorker finden immer einen Weg, zusammenzukommen und sich in harten Zeiten gegenseitig zu ermutigen", sagt Tom Poleman, Leitender Programmmanager bei iHeartMedia. "Wir hoffen, dass sich unsere Zuhörer dank der heilenden Kraft der Musik wohl fühlen. Mit dieser Musik-Lichtshow der New Yorker Embleme Z100 und Empire State Building zeigen wir, dass unser Land stark und unverwüstlich ist."Weitere Informationen zum Empire State Building und zu iHeartMedia finden Sie unter www.empirestatebuilding.com und www.iHeartMedia.com.Informationen zum Empire State BuildingMit seinen 443 Metern (vom Boden bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building in Manhattan das berühmteste Gebäude der Welt. Eigentümer ist das Unternehmen Empire State Realty Trust, Inc. Dank der neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und die Ausstattung hat das Empire State Building hochwertige Mieter aus unterschiedlichen Branchen aus der ganzen Welt gewonnen. In einer von Uber durchgeführten Studie wurde das Empire State Building zum beliebtesten Reiseziel der Welt erkoren und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude in Amerika ernannt. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg.Informationen zu Empire State Realty TrustEmpire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), eine der führenden Immobilieninvestmentgesellschaften, besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und positioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und Umgebung. Zu ihren Objekten gehört das berühmteste Gebäude der Welt: das Empire State Building. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City im Bundesstaat New York. Sein Portfolio an Büro- und Einzelhandelsimmobilien umfasste zum Dienstag, 31. Dezember 2019 über 938.000 Quadratmeter. Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Büroobjekten, von denen sich neun in Manhattan, drei im Bezirk Fairfield, Connecticut und zwei im Bezirk Westchester County, New York befinden, sowie etwa 65.000 Quadratmeter Mietfläche in Immobilien für den Einzelhandel.Informationen zu iHeartMedia New YorkiHeartMedia New York besitzt und betreibt WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM und WOR-AM. iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) ist das führende Audiounternehmen in den Vereinigten Staaten, das jeden Monat neun von 10 Amerikaner erreicht. Mit einer Viertelmilliarde Zuhörern pro Monat hat der Sender eine größere Reichweite als alle anderen Medienunternehmen in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens erstreckt sich über mehrere Plattformen, darunter mehr als 850 Rundfunkstationen im Livebetrieb in über 150 Märkten und das Digitalradio über den iHeartRadio-Digitalservice, der auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist. 