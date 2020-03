Köln (ots) - Kinder, Eltern und Grundschulen brauchen dringend Unterstützung, um während der Schulschließungen das Lernen zu Hause zu ermöglichen. Zur Freizeitgestaltung sind Ideen für Spiele oder kreative Beschäftigungen gefragt. Die engagierten Kinderwebseiten, die sich im Netzwerk Seitenstark zusammengeschlossen haben, bieten attraktive und qualitätsgeprüfte Onlineangebote für Kinder. Ausgewählte Angebote zur Information über Corona, zum Lernen zu Hause und gegen Langeweile präsentiert ab sofort ein neues Online-Spezial. Bildungseinrichtungen wie Grundschulen oder Bibliotheken können die Tipps auch auf der eigenen Homepage einbinden, um ihren Schülerinnen und Schülern ohne großen Aufwand attraktiven Lernstoff und Freizeitspaß zur Verfügung zu stellen."Die Familien gerade von Grundschulkindern sind in großer Not", konstatiert Helga Kleinen, Geschäftsführerin von Seitenstark e.V. "Viele Eltern müssen nicht nur zu Hause Kinder bei ihren 'Schulaufgaben' betreuen, sondern gleichzeitig auch im Homeoffice arbeiten. Das ist eine Zerreißprobe. Die digitalen kindgerechten Webangebote unserer Mitglieder erleichtern das Unterrichten und Lernen unter diesen besonderen Umständen". Das neue einbindbare Seitenstark-Angebot beinhaltet kindgerechte Materialien in drei Kategorien: "Alles zum Coronavirus" - "Alles zum Lernen" - "Alles gegen Langeweile".Damit Kinder nicht auf Austausch und soziale Kontakte verzichten müssen, können sie sich mit anderen Kindern oder ihren Freunden und Freundinnen im Seitenstark Kinderforum (https://seitenstark.de/kinder/forum) treffen, schreiben und Sorgen und Ängste zur Corona-Krise besprechen.Den Lehrkräften bietet Seitenstark eine Schuldatenbank, die die multimedialen Angebote nach Themen, Unterrichtsfächern, Klassenstufen u.v.m. sortiert. Die Links in der Übersicht:- > Corona Spezial für Kinder: seitenstark.de/kinder/spezial (http://www.seitenstark.de/kinder/spezial)- > Infos fürs Einbinden auf der Website: seitenstark.de/corona-spezial-feed (https://seitenstark.de/corona-spezial-feed)- > Kinderforum: seitenstark.de/kinder/forum (http://www.seitenstark.de/kinder/forum)- > Schuldatenbank: seitenstark.de/multimediale-bildung (http://www.seitenstark.de/multimediale-bildung)Der Seitenstark e.V. wird unter dem Dach der "Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien" vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) gefördert.Pressekontakt:Seitenstark e. V. Projektbüro, Birgit Brockerhoffbrockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263, www.seitenstark.deOriginal-Content von: Seitenstark e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118548/4559884