AKTIENMÄRKTE (13:01 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.534,50 +0,09% -21,62% Euro-Stoxx-50 2.714,61 -0,51% -27,52% Stoxx-50 2.637,38 -0,09% -22,50% DAX 9.610,83 -0,23% -27,46% FTSE 5.457,51 -0,96% -26,94% CAC 4.306,50 -1,03% -27,96% Nikkei-225 19.084,97 -1,57% -19,33% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,51 0,95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 20,31 21,51 -5,6% -1,20 -66,1% Brent/ICE 22,78 24,93 -8,6% -2,15 -64,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.625,17 1.626,66 -0,1% -1,50 +7,1% Silber (Spot) 14,03 14,47 -3,1% -0,44 -21,4% Platin (Spot) 728,60 747,00 -2,5% -18,40 -24,5% Kupfer-Future 2,16 2,17 -0,5% -0,01 -22,8%

Weiter massiv unter Abgabedruck stehen die Ölpreise. Der WTI-Preis rutschte zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 20 Dollar je Barrel. Ein deutlicherer Fall unter dieses Niveau würde für WTI weiteres Abwärtspotenzial eröffnen, so Carlo Alberto De Casa, Chief Analyst bei ActivTrades. Mit Blick auf die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur breche die Nachfrage ein, was zu einem massiven Überangebot führe, heißt es. Dagegen werde auch nicht mit Fördersenkungen reagiert. Der Goldpreis zu Wochenbeginn ebenfalls weiter nach. Hier würden weiter Gewinne realisiert, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit deutlicher Zurückhaltung dürften sich die Investoren an der Wall Street zu Beginn der neuen Woche zeigen. Die USA entwickeln sich immer mehr zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Die entsprechenden konjunkturellen Belastungen aus der Krise dürften erst in den kommenden Wochen richtig sichtbar werden - der explosionsartige Anstieg der wöchentlichen US-Erstanträge in der Vorwoche dürfte hier erst der Auftakt gewesen sein. Ein echter Lackmustest steht am kommenden Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für März auf der Agenda. Auch US-Präsident Donald Trump erwartet nun kein rasches Abflauen der Pandemie in den USA. Erst Anfang Juni würden sich die USA auf dem Weg hinaus aus der Krise befinden, sagte Trump. Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci, der Trump im Kampf gegen die Pandemie berät, rechnet mit einem sprunghaften weiteren Anstieg der Todesfälle. Mit einem Plus werden die Aktien von Abbott Laboratories zum Handelsstart erwartet. Die US-Gesundheitheitsbehörde FDA hat dem Pharmakonzern die beschleunigte Zulassung für einen Schnelltest für Covid-19 erteilt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Schwankungen am europäischen Aktienmarkt sind unverändert hoch. Nach einem schwachen Start notieren die europäischen Indizes am Montagmittag nur noch knapp im Minus. Wie überall, ist auch an der Börse die Coronavirus-Pandemie das bestimmende Thema. An der Börse wird darauf gehofft, dass die getroffenen Maßnahmen greifen und das Schlimmste möglicherweise bald überwunden sein könnte. Allerdings ist auch klar, dass sich die Zuwachsraten in den USA noch im Steigen befinden, und von dort in den kommenden Tagen schlechte Nachrichten zu erwarten sind. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die chinesische Notenbank überraschend die Zinsen gesenkt hat. Für Verunsicherung sorgt, dass die Europäische Zentralbank den Banken empfohlen hat, bis Oktober auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Auch Dividenden sollen sie keine ausschütten. Damit sollen die Institute mehr Puffer für die Krise aufbauen. Der Stoxx-Aktienindex der Banken verliert 3 Prozent und ist damit das Schlusslicht. Bei den Industriewerten verlieren ABB 5,6 Prozent. Grund ist eine Gewinnwarnung. "Das ist angesichts des Virus nicht unerwartet, führt aber nochmals deutlich vor Augen, dass es keinen Grund gibt, auf eine Konjunkturerholung zu spekulieren", meint ein Händler. Eckert & Ziegler gewinnen nach einer Dividendenerhöhung 5,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:3 % YTD EUR/USD 1,1069 -0,50% 1,1086 1,1079 -1,3% EUR/JPY 119,42 -0,42% 119,38 119,64 -2,0% EUR/CHF 1,0582 -0,14% 1,0585 1,0598 -2,5% EUR/GBP 0,8921 -0,21% 0,8930 0,8923 +5,4% USD/JPY 107,88 +0,06% 107,67 107,98 -0,8% GBP/USD 1,2412 -0,26% 1,2415 1,2413 -6,3% USD/CNH (Offshore) 7,1130 +0,30% 7,1053 7,0983 +2,1% Bitcoin BTC/USD 6.291,51 +6,61% 6.198,76 6.623,76 -12,7%

Der Dollar zeigt sich zu Wochenbeginn leicht erholt. Der Euro kostet aktuell 1,1069 Dollar nach 1,1125 Dollar am späten Freitag. Die Erholung sollte laut Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundsätzlich die Dollar-Schwäche, die im Verlauf der vergangenen Woche eingepreist worden sei, gerechtfertigt sei. Momentan reagiere der Devisenmarkt darauf, dass Rating-Agenturen Großbritannien und Südafrika als riskanter einstuften und der mexikanische Peso noch unter der Rating-Herabstufung der vergangenen Woche leide. Allgemein schienen die USA also als fiskalisch solider dazustehen als viele andere Volkswirtschaften.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag auf breiter Front abwärts gegangen. Allerdings schien die Risikoscheu an den lokalen Börsen insgesamt nicht mehr ganz so stark ausgeprägt zu sein wie an den vorangegangenen Wochenauftakten gewesen zu sein. Belastend wirkte weiter die Coronavirus-Pandemie. Ein Ende der Seuche scheint nicht in Sicht, eher im Gegenteil: In den USA, dem neuen Epizentrum der Pandemie, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten. Zwar stemmen sich die Staaten weltweit mit drastischen Maßnahmen gegen die Seuche, damit würgen sie aber zugleich die Konjunktur immer weiter ab. Anleger sehen diese Entwicklung mit wachsender Sorge trotz der aufgelegten massiven Stimulipakete. Denn bei diesen wird die Finanzierbarkeit immer stärker bezweifelt. Gegen den regionalen Trend schloss die australische Börse 7 Prozent fester und machte damit die Freitagsabschläge mehr als wett. Die Regierung reagiert mit neuen Wirtschaftsstimuli auf die Coronaviruskrise. Zudem sagte Notenbanker Ian Harper, eine schnelle V-förmige Erholung der Wirtschaft in Australien sei kein Hirngespinst. In China fielen die Börsen trotz einer Zinssenkung zurück. Die chinesische Notenbank hat einen wichtigen Zinssatz im Interbankenmarkt gesenkt, um die Wirtschaft zu unterstützen. Außerdem gab sie umgerechnet 6,3 Milliarden Euro Liquidität über Refinanzierungsgeschäfte in das Finanzsystem. Was Anleger nervös werden ließ, war die Warnung der Regierung vor einer zweiten Welle der Pandemie.

CREDIT

Rating-Abstufungen und Sorgen vor solchen belasten am Montag die Stimmung an den europäischen Kreditmärkten. Dort hatten sich die Spreads bereits am Freitag im späten Geschäft stark ausgeweitet. Die Rating-Agentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit von Airbus auf die Beobachtungsliste gesetzt. Bei den Flughäfen rechnet sie erst im vierten Quartal mit einer Erholung. Im Bankbereich hat Fitch die Ratings der Aarel Bank und der Commerzbank gesenkt, die Kredit-Noten für Deutsche Bank und BBVA will das Haus überprüfen, für Santander steht der Ausblick nun auf negativ.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas zahlt privaten Vermietern weiter Miete - keine Staatshilfe nötig

Adidas-CEO Kasper Rorsted hat nach Kritik aus der Bundesregierung die Position des Sportartikelherstellers zu geplanten Mietstundungen angesichts geschlossener Filialen wegen der Corona-Krise verdeutlicht. Adidas werde privaten Vermietern, die allerdings nur einen Bruchteil der Vermieter ausmachen, unverändert die Miete zahlen. "Sie werden ihre April-Miete wie gewohnt erhalten", sagte Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es gehe auch nicht um "den kleinen Sporthändler an der Ecke, wir reden ausschließlich über unsere eigenen Läden, die wir selbst betreiben". Dort seien die Vermieter in der Regel große Immobilienvermarkter und Versicherungsfonds, die für die Mietstundung "überwiegend Verständnis gezeigt" hätten.

Bayer stellt eigene Kapazitäten für Covid-19-Tests zur Verfügung

Der Bayer-Konzern stellt mehr als 40 Geräte zur Virusdiagnostik zur Verfügung, damit mehr Covid-19-Tests gemacht werden können. Die Analysekapazität steige dadurch um mehrere tausend Tests pro Tag, heißt es in einer Mitteilung von Bayer.

Fresenius und Fresenius Medical Care verschieben HV

Fresenius und die Dialysetochter Fresenius Medical Care verschieben ihre Hauptversammlungen. Beide Unternehmen werden die neuen Termine bekannt geben, sobald die Voraussetzungen für eine verlässliche Planung und sichere Durchführung der Hauptversammlung wieder gegeben sind. Ursprünglich hatte die Hauptversammlung der Fresenius SE am 20. Mai, die von FMC am 19. Mai stattfinden sollen.

Vonovia verschiebt HV auf 30. Juni - Präsenz-HV bevorzugt

Vonovia verschiebt die Hauptversammlung auf den 30. Juni. Wie der DAX-Konzern mitteilte, präferiert das Wohnimmobilienunternehmen die Durchführung einer "Präsenz-Hauptversammlung" anstatt eines kurzfristigen Wechsels auf die nun mögliche Online-Hauptversammlung. Eine Präsenz-HV sei am ursprünglich geplanten Datum des 13. Mai angesichts der "gesundheitlichen Risiken und behördlichen Auflagen infolge der Covid-19-Pandemie" jedoch praktisch nicht durchführbar.

Comdirect verkleinert Vorstand nach Abgang des CFO von Blücher

Vor der Verschmelzung auf den Mutterkonzern Commerzbank verkleinert die Comdirect ihren Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Finanzvorstand Dietmar von Blücher sein Amt niedergelegt und scheidet auf eigenen Wunsch Ende März aus dem Vorstand aus. Als Bevollmächtigter wird Thore Ludwig den Vorstand - nunmehr bestehend aus CEO Frauke Hegemann und CMO Matthias Hach - unterstützen. Ein neues Vorstandsmitglied soll nicht bestellt werden.

Elringklinger verzichtet auf Prognose für 2020 - keine Dividende

Elringklinger sieht angesichts der dynamischen Entwicklung in der Coronavirus-Krise von einer konkreten Geschäftsprognose ab. Es sei weder abschätzbar, wie lange Werke geschlossen blieben, noch wie sich die Situation eventuell weiter verschärfe, erklärte der Autozulieferer bei Vorlage der Jahresbilanz 2019. Elringklinger hat seine Produktion wie bereits gemeldet entweder eingeschränkt oder unterbrochen. Eine Dividende soll für 2019 angesichts der aktuellen Situation nicht gezahlt werden.

Grammer erwartet 2020 erhebliche Abschwächung - keine Prognose

Der Autozulieferer Grammer erwartet angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise eine erhebliche Abschwächung seines Geschäfts, hält die genauen Folgen derzeit aber nicht für verlässlich abschätzbar. Eine neue Prognose werde abgegeben, sobald dies möglich sei, heißt es in einer Mitteilung zur Vorlage der Bilanz 2019. "Die großen Herausforderungen für unsere Branche und die derzeit überhaupt noch nicht absehbaren Konsequenzen der weltweiten Covid-19-Pandemie verursachen bereits im ersten Quartal 2020 sehr deutliche Spuren in unserem Geschäft", sagte Vorstandschef Thorsten Seehars.

Indus rechnet 2020 mit EBIT-Rückgang - Prognose sehr unsicher

Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding traut sich trotz der Coronavirus-Pandemie eine mit Zahlen unterlegte Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, ist diese aber trotz der Berücksichtigung der aktuell absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise mit einer hohen Unsicherheit behaftet. Nach einem "soliden" Jahresauftakt im Januar und Februar rechnet Indus für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 1,5 bis 1,65 Milliarden Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 85 bis 95 Millionen Euro.

Leoni erwartet erhebliche Belastungen aus Corona-Krise

Der Automobilzulieferer Leoni befürchtet erhebliche Belastungen aus der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft. Es werde dieses Jahr "deutlich negative Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung" geben, kündigte das Unternehmen bei Vorlage des Geschäftsberichts 2019 an. Die tatsächlichen Belastungen seien derzeit nicht verlässlich quantifizierbar. Ohne die Corona-Belastungen hatte Leoni bisher einen moderaten Umsatzanstieg erwartet.

RIB Software zieht Prognose zurück - Management für Kauf durch Schneider

Die Corona-Krise macht auch der RIB Software AG einen Strich durch die Rechnung. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, werde der am 13. Februar ausgegebene Ausblick bis auf weiteres suspendiert. Eine neue Prognose werde das Unternehmen gegebenenfalls anlässlich der Hauptversammlung im Juni veröffentlichen. Unterdessen hat das Management das Übernahmeangebot von Schneider Electric gutgeheißen.

SAF-Holland passt Produktion an - teilweise Kurzarbeit in Deutschland

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland fährt die Produktion an mehreren Standorten wegen der Corona-Krise herunter. Betroffen seien die beiden deutschen Standorte in Bessenbach- und Singen sowie die Produktions- bzw. Montagestandorte in der Türkei, Italien, Brasilien, Indien und Südafrika sowie einige Vertriebsgesellschaften. Die Maßnahmen reichen von der Einführung teilweiser Kurzarbeit in Deutschland bis hin zu vorübergehenden - überwiegend von Behörden angeordneten - Standortschließungen.

Ströer sieht sich für Krise gewappnet

Der Außenwerber Ströer sieht sich für die Corona-Krise gut gerüstet. "Trotz des erfreulichen Starts in das Geschäftsjahr 2020 haben wir angesichts der Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Corona Pandemie Ströer frühzeitig wetterfest gemacht und kurzfristig einen umfangreichen Maßnahmenkatalog umgesetzt", sagte Co-CEO Christian Schmalzl anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts des SDAX-Unternehmens. Ströer hat den Ausblick für 2020 bereits zurückgezogen und die Hauptversammlung verschoben.

ABN Amro verschiebt nach EZB-Empfehlung Dividende - Sieht Verlust im 1Q

Die ABN Amro Bank verschiebt die Zahlung der Dividende für 2019, wie von der Europäischen Zentralbank empfohlen. Wie die niederländische Bank weiter mitteilte, erwartet sie nun aufgrund der im Zusammenhang mit der Corona-Krise erwarteten Kosten einen Verlust für das erste Quartal 2020. Zudem wird die ABN Amro Bank N.V. nicht wie ursprünglich geplant die erste Zwischendividende für 2020 im August auszahlen. Die vorgeschlagene Dividende von 0,68 Euro für das Geschäftsjahr bleibe unverändert, werde aber solange nicht ausgezahlt, bis die Corona-Krise gelöst ist.

Airbus setzt Großteil der Produktion in Spanien bis 9. April aus

Der Flugzeugbauer Airbus reagiert auf die von der spanischen Regierung verschärften Restriktionen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Wie der Konzern mitteilte, wird er den Großteil seiner Produktion bis zum 9. April aussetzen. Die Aktivität in den Bereichen Zivilflugzeuge, Helikopter, Rüstung und Raumfahrt werde auf ein Minimum reduziert. Erst vor einer Woche hat Airbus die Fertigung in Spanien teilweise wieder hochgefahren.

ASML senkt Erstquartalsprognose und setzt Aktienrückkauf aus

Der niederländische Maschinenbauer ASML kürzt die Prognose und stoppt wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst auch sein laufendes Aktienrückkaufprogramm. Der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie wird im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz einfahren als zunächst angekündigt. Statt zwischen 3,1 und 3,3 Milliarden Euro werden die Einnahmen tatsächlich zwischen 2,4 und 2,5 Milliarden Euro liegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Easyjet lässt komplette Flotte wegen Corona-Krise am Boden

Der Billigflieger Easyjet lässt wegen der Corona-Krise seine gesamte Flugzeugflotte in Europa am Boden. Das Unternehmen kündigte zudem an, weiterhin mit Regierungen für Flüge zur Rückkehr von Urlaubern zusammenzuarbeiten. Es könne derzeit nicht gesagt werden, wann der normale Flugverkehr wieder starte, so die Easyjet plc weiter. Maßnahmen würden eingeleitet, um die Belastungen aus den Flugstreichungen abzufedern.

ING setzt nach EZB-Empfehlung Zwischendividenden für 2020 aus

ING wird für 2020 die Zahlungen der Zwischendividenden aussetzen und wird alle weiteren Dividendenzahlungen nach dem 1. Oktober auf den Prüfstand stellen. Damit folgt die niederländische Bank nach eigenen Angaben einer Empfehlung der Europäischen Zentralbank vom Freitag. Die EZB hatte die Banken gebeten, bis wenigstens 1. Oktober auf die Zahlung von Dividenden und den Rückkauf von Aktien zu verzichten.

