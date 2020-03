BERLIN (dpa-AFX) - Wegen Engpässen und explodierender Preise auf dem Markt für Atemschutzmasken in der Corona-Krise hat Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali auch eine Beschlagnahmung von Masken ins Spiel gebracht. Die Preise für Masken seien um bis zu 3000 Prozent gestiegen, schrieb Mohamed Ali bei Twitter. "Gesundheitsschutz darf nicht Profitinteressen ausgeliefert sein! Die Bundesregierung muss eingreifen. Auch vor der Beschlagnahmung von Atemschutzmasken darf nicht zurückgeschreckt werden!"



Kliniken und andere Einrichtungen hatten zuletzt immer wieder über einen akuten Mangel an Schutzausrüstung geklagt, die für die Behandlung und Pflege von Corona-Patienten notwendig ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Beschaffung von Schutzausrüstung nicht leicht sei./jr/DP/jha