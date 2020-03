Weinfelden (ots) - Die aktuelle Lage fordert die Schweiz heraus. Um die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, erbringen die Mitarbeitenden von Lidl Schweiz derzeit Höchstleistungen. Als erster Detailhändler bedankt sich Lidl Schweiz bei seinen Mitarbeitenden und zahlt Sonderprämien in Höhe von über 1 Million aus.Lidl Schweiz bedankt sich bei seinen Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Schweizerinnen und Schweizer und zahlt allen Filial- und Lagermitarbeitenden Sonderprämien aus. Der erste Teil der Prämie in Höhe von CHF 350.- wurde bereits vor drei Wochen ausbezahlt, im April folgt nun die zweite Tranche. Von der Prämie, welche in Einkaufsgutscheinen bezahlt wird, profitieren 3'500 Mitarbeitende. Dieser Zuschuss ist trotz der aktuellen unternehmerischen Herausforderungen und Mehrbelastungen möglich.Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz: «Unsere Mitarbeitenden haben in den letzten Wochen Höchstleistungen vollbracht. Es macht mich stolz, diesen unglaublichen Zusammenhalt, die fantastische Einsatzbereitschaft unter schwierigsten Bedingungen und eine vorbildliche Solidarität unter unseren Mitarbeitenden zu sehen. Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitarbeitenden an der Front für ihren Einsatz!»Kontakt:MedienstelleDunantstrasse 15 8570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100845301