BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwoch mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten. Bei der Telefonkonferenz sollen die aktuellen Maßnahmen einer Bestandsaufnahme unterzogen und werden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit.

Unterdessen hält die Regierung unverändert an den Ausgangsbeschränkungen und der Kontaktsperre fest. "Die Zwischenbilanz muss ganz klar heißen: Wir brauchen alle Maßnahmen unvermindert", sagte Seibert. Es müsse weiterhin alles getan werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Erst Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche werde man sehen, ob die beschlossenen Ausgangsbeschränkungen wirkten. Wie schnell man diese lockern könne, "hängt entscheidend davon ab, welchen Geduld und welchen Gemeinsinn wir haben", betonte der Regierungssprecher.

March 30, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

