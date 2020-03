London (www.fondscheck.de) - Einer Studie von Aberdeen Standard Investments (ASI) zufolge nimmt das ESG-Engagement von Private-Equity-Gesellschaften zu, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.Die Erhebung zeige in Europa ein anhaltend starkes und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) ein zunehmendes Engagement. Bei Private-Equity-Gesellschaften steige eindeutig das Bewusstsein für Themen wie den Klimawandel, und sie würden mit Maßnahmen wie dem CO2-Ausgleich und einer verringerten Nutzung von Einweg-Kunststoffen reagieren. Nur 38% der befragten Unternehmen seien jedoch Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (United Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI), des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (United Nations Global Compact, UNGC) oder ähnlicher Initiativen. Die Studienergebnisse würden auch verdeutlichen, dass in Nordamerika ansässige Firmen diesbezüglich offenbar hinter ihren europäischen und APAC-Pendants zurückbleiben würden. ...

