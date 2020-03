Thermoplastische Vulkanisate (TPV) auf Basis von Polypropylen (PP) und vernetztem Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) sind heutzutage Stand der Technik und dank des hervorragenden Eigenschaftsprofils in einer Vielzahl von Anwendungen präsent. Charakteristische Eigenschaften eines TPV sind beispielsweise die gute Witterungsbeständigkeit, die hohe Wärmealterungsbeständigkeit sowie das gute Rückstellvermögen auch bei hohen Temperaturen, kombiniert mit einer guten thermoplastischen Verarbeitbarkeit und Rezyklierbarkeit.

Die Rohstoffauswahl durch Prozesssimulationstechnik verbessern

TPV-Compounds sind in der Regel in ihrer Zusammensetzung sehr komplex und weisen aufgrund der vernetzten EPDM-Phase im Vergleich zu klassischen Thermoplasten wie PP einige Besonderheiten hinsichtlich ihrer thermoplastischen Verarbeitung auf. Gerade Verarbeiter, die erstmals mit TPV in Berührung kommen und nicht mit deren Verarbeitung eng vertraut sind, haben oftmals Probleme, das passende Compound für die jeweiligen Bauteil- und Verarbeitungsanforderungen auszuwählen. Der frühzeitige Einsatz von Simulationstechniken in Kombination mit dem entsprechenden Kunststoffwissen kann hier helfen, das passende TPV-Material effizient und effektiv für die jeweilige Kundenanforderung zu definieren. Hierfür arbeiten bei der Albis Plastic Fachkräfte aus verschiedenen Werkstoffbereichen interdisziplinär zusammen - immer mit dem Fokus, dem Verarbeiter eine sowohl technisch als auch ökonomisch tragfähige Materiallösung anzubieten.

Der Anbieter führt in seinem TPE-Portfolio verschiedene TPV-Compoundserien für unterschiedliche technische Fragestellungen und Marktanforderungen unter dem Markennamen Alfater XL. Neben den technischen Material-eigenschaften spielt für Anwendungen mit dünnen Wandstärken, langen und/oder komplexen Fließwegen das Verarbeitungsverhalten und hier insbesondere die Fließfähigkeit des ausgewählten TPV-Produktes eine entscheidende Rolle, um qualitativ hochwertige Bauteile herzustellen. Derartige Bauteile finden sich beispielsweise im Automobilbau als spritzgegossene Mono- und Mehrkomponentendichtungen, etwa im Bereich zwischen Motorraum und Frontscheibe. Der vorliegende Artikel diskutiert wesentliche Besonderheiten in der Spritzgussverarbeitung von TPV-Compounds. Anhand einer typischen TPV-Anwendung - hier eine Karosseriedichtung - soll gezeigt werden, wie der Einsatz von Simulationstechniken helfen kann, das passende TPV-Compound gezielt auszuwählen. Die dargestellten Ergebnisse sollen dem Verarbeiter einen Mehrwert hinsichtlich der Verarbeitung von TPV und der Auswahl von TPV-Compounds liefern.

Wichtige rheologische Kennwerte nutzen

Die Kenntnis der rheologischen Eigenschaften der TPV-Schmelze, sprich Fließfähigkeit und p-v-T-Charakteristik (Druck-Volumen-Temperatur), sind für das Spritzgießen von enormer Bedeutung. Vor allem Bauteile wie Glaseinfassungen oder Karosseriedichtungen, die lange und komplexe Fließwege aufweisen, erfordern eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, um die Spritzgussform effektiv zu füllen und eine hohe Maßhaltigkeit und hohe Oberflächenqualität zu garantieren. Die von Albis speziell entwickelten, sehr leicht fließenden TPV-Materialien (Alfater XL 3EF Serie) bieten für derartige Anforderungen hervorragende Voraussetzungen. Sie vereinen gute Abdichteigenschaften, eine sehr gute Wärmealterungs- und Witterungsbeständigkeit mit einer hohen Fließfähigkeit und guten Spritzgussfähigkeit. Ein Vergleich (Abb. 2) der Viskosität verdeutlicht den Unterschied zwischen einem normal fließenden TPV-Compound und einem leicht fließenden TPV-Compound. Unter gleichen Prüfbedingungen besitzt das leicht fließende TPV-Compound eine deutlich niedrigere Viskosität, also höhere Fließfähigkeit. Ein wichtiges charakteristisches Merkmal von TPV-Schmelzen ist deren ausgeprägtes scherabhängiges ...

