NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson macht eigenen Angaben nach Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19. Das Medikament könnte Anfang 2021 fertig und bereit für eine breite Anwendung sein, teilte das Unternehmen mit. Die Testreihen mit Menschen werden spätestens im September beginnen. Johnson & Johnson will sein Produktionsnetzwerk so aufstellen, dass mehr als 1 Milliarde Einheiten von einem Covid-19-Impfstoff produziert werden können.

March 30, 2020 08:02 ET (12:02 GMT)

