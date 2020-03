WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im März deutlich gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden bekannt gab. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang auf 1,3 Prozent gerechnet. Gedämpft wurde der Preisauftrieb durch gesunkene Energiepreise. Sie gaben im Jahresvergleich um 0,9 Prozent nach. Die Ölpreise waren zuletzt regelrecht eingebrochen.



Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,1 Prozent. Hier war eine Stagnation erwartet worden.



Der für europäische Zwecke erhobene Preisindex HVPI stieg zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent und zum Vormonat um 0,1 Prozent. Beide Werte waren erwartet worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone eine Rate von knapp zwei Prozent an. Dieses Ziel wurde aber lange nicht mehr dauerhaft erreicht. Die erwartete deutliche wirtschaftliche Abschwächung durch die Corona-Krise und die zuletzt stark gefallenen Ölpreise dürfte die Erreichung dieses Ziels erschweren.



Die Datenerhebung für die Verbraucherpreise im März 2020 wurde laut Destatis durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt und die Datenqualität sei weiterhin gut. Schließlich seien die Preise in einem Zeitraum von mindestens einer Woche um die Monatsmitte erhoben worden. Damals galt das Kontaktverbot noch nicht. Die endgültigen Ergebnisse für März werden am 16. April veröffentlicht./jsl/jkr/fba