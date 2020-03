Frankfurt am Main (ots) - Die Folgen der Corona-Pandemie für Gesellschaft und Wirtschaft stellen auch die werbungtreibende Wirtschaft vor große Herausforderungen. Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) bietet daher allen Unternehmen, die in den reichweitenstarken Qualitätsumfeldern von Das Erste werben wollen, aber keine eigens auf die COVID-19 abgestimmte Kreation haben, die Möglichkeit, sich in ihrer Kommunikation eng mit einem Solidaritätsaufruf zu verknüpfen.Die ARD kommuniziert unter dem Claim zusammenhalten auf ihren Kommunikationskanälen derzeit ihren Appell zur Solidarität. Daher hat die AS&S ihr Angebot kurzfristig um einen Still & Move-Split erweitert. Die dafür eingebuchten Werbemaßnahmen finden dabei in speziell gebrandeten Werbeblöcken im Splitscreen-Format statt. Neben dem Spot wird in einer erweiterten Fläche der leicht animierte Solidaritätsaufruf zusammenhalten platziert. Außer den normalen Einbuchungskosten fallen den Werbungtreibenden hierbei keine zusätzlichen Produktionskosten an. Das Angebot gilt ab Freitag, 3. April 2020."Beispiellose Zeiten brauchen beispielhafte Lösungen. Die Corona-Pandemie ist eine gewaltige Herausforderung für uns alle. Das gilt auch für den Werbemarkt, bei dem die richtige und angemessene Kommunikation das A und O ist", sagt Uwe Esser, AS&S-Geschäftsleiter TV. "Mit dem aktuellen Split-Screen-Angebot wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, mit ihrer Werbemaßnahme nicht nur im richtigen Umfeld stattzufinden, sondern sich auch dem Solidaritätsaufruf der ARD zusammenhalten anzuschließen."Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111674/4560113