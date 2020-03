Jahres HVPI Inflation Deutschlands ist im März auf 1,3% gesunken - EUR/USD bleibt nahe der 1,1050 im Verlust - Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), wird voraussichtlich von 1,7% im Februar auf 1,4% (Jahr) im März zurückgehen, wie die am Montag veröffentlichten vorläufigen Daten von Deutschlands Destatis zeigen. ...

