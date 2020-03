Bayern verlängert die Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen zur Eindämmung der Virus-Pandemie um zwei Wochen. Die Maßnahmen würden bis zum 19. April - dem Ende der Osterferien in Bayern - verlängert, aber nicht verschärft, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. "Es wirkt, aber es ist weiter notwendig."

Den vollständigen Artikel lesen ...