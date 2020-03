Die Untersuchungs- und Schutzhandschuhe, die am Sempermed-Produktionsstandort Kamunting in Malaysia produziert werden, werden bis Ende April 2020 mit vier Flügen der Austrian Airlines nach Österreich gebracht, die Verteilung übernimmt das Rote Kreuz. Die erste Lieferung erfolgte heute. Vor der Corona-Krise plante Semperit, sich von der schwer angeschlagenen Handschuhsparte zu trennen. Wie es diesbezüglich weitergeht ist derzeit unklar. Semperit wird im Wachstumsdepot gehalten. Ebenso ist die Aktie eine Position im PI Global Value Fund.