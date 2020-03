Wie wir bereits in der vergangenen Woche dargelegt hatten, ist der südafrikanische Rand in bedeutendem Maße abwertungsgefährdet.Sowohl gegen den Euro als auch gegen den US-Dollar hat der Rand in diesem Monat deutlich verloren.Gegen den Euro wird der Rand nicht nur auf Monatsschlusskursbasis auf einem neuen Allzeittief liegen. Diese Entwicklung wird auch von stark überdurchschnittlichen (gepunktete rote Horizontale) Umsätzen begleitet. Die Bedeutung liegt hierbei darin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlsignals des Preisimpulses deutlich mit steigenden Umsätzen abnimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...