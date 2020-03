Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Regierung hält in der Corona-Krise eine freiwillige Nutzung von Schutzmasken für sinnvoll, will diese aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtend machen. Das erklärten Regierungssprecher Steffen Seibert und das Bundesgesundheitsministerium am Montag.

"Wir haben wiederholt betont, dass es sinnvoll sein kann, andere davor zu schützen sich anzustecken, dass man eine Maske trägt", sagte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. "Die Nutzung von solchen Masken kann man in Erwägung ziehen, wenn wir über Ausstiegsszenarien aus den ganzen Maßnahmen nachdenken." Die Industrie stelle sich schon darauf ein, Masken zu fertigen und das sei zu begrüßen. Die Frage, ob das Tragen aktuell noch freiwillig sei, bejahte der Sprecher.

Seibert betonte, dass diese Schutzmasken kein Alleinheilmittel seien.

"Sicher kann man sagen, eine Maske vor dem Mund kann in gewisser Weise dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko zu vermindern. Aber natürlich für denjenigen, der Ihnen gegenüber steht". erklärte Seibert. Das hänge aber auch sehr von dem verwendeten Stoff ab.

"Es ist vielleicht eine sinnvolle Ergänzung zu den ohnehin geltenden Hygieneregeln", wie Abstand, Händewaschen, Kontaktvermeidung.

"Das Tragen einer solchen nicht-medizinischen Maske darf eben nicht dazu führen, dass sich ein falsches Sicherheitsgefühl einstellt und man dann beim Abstand, bei den Hygieneregeln insgesamt nicht mehr so aufmerksam ist."

Zuvor hatte Österreich beim Einkaufen eine Schutzmasken-Pflicht eingeführt. Ab Mittwoch müssen diese im Supermarkt verpflichtet getragen werden. Allerdings sind dies keine medizinische Maschen, sondern ein Mund-Nasen-Schutz.

March 30, 2020 08:46 ET (12:46 GMT)

